В Краснодаре состоялась церемония передачи останков советского лётчика

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17 декабря 2020, 15:17 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

17 декабря в Краснодаре прошла торжественная церемония передачи останков советского лётчика Василия Пустошкина в Липецкую область. Из областного центра прибыла делегация, которая и приняла найденные кубанскими поисковиками останки.



Ещё весной представители краевых поисковых организаций "Кубанский плацдарм" и "Новороссийский центр поисковых работ" обследовали место падения истребителя Як-1б на склоне горы Долгая в районе города-героя Новороссийска. Помимо элементов самолёта поисковиками были обнаружены останки пилота.



Личность лётчика установили — им оказался младший лейтенант 402 Истребительного авиаполка Пустошкин Василий Иванович, 1916 года рождения, уроженец г. Брянска. Удалось выяснить, что самолёт был сбит 20 апреля 1943 года в ходе воздушного боя. Это был первый боевой вылет пилота. Родственников его, к сожалению, отыскать не удалось.



В ноябре к кубанским поисковикам обратилось командование "наследников" 402 ИАП — 968-го исследовательско-инструкторского смешанного авиационного полка. Было предложено захоронить останки лётчика в Липецкой области рядом с однополчанами, для чего в кубанскую столицу из Липецка прибыла делегация поисковиков.



Ранее председатель кубанского отделения "Поискового движения России" Александр Шепелев сообщал об обнаружении останков 22 красноармейцев в станице Динской. Торжественное захоронение запланировано на 11 февраля.