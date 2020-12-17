В Динской подошли к концу поиски останков советских солдат

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17 декабря 2020, 15:05 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Восьмого декабря в ходе строительных работ в станице Динской Краснодарского края обнаружили человеческие останки. На место прибыли члены краевой поисковой организации Краеведческий отряд "Поиск" из станицы Васюринской Динского района.



Совместно с представителями СК было установлено, что найденные останки принадлежат советским солдатам, которые погибли в годы Великой Отечественной Войны.



Три дня поисковики эксгумировали красноармейцев. В ходе работ с глубины до двух с половиной метров подняли останки 22 советских воинов. В поисках каждый день участвовало до десяти человек и трактор. Специалисты также обнаружили две ложки, перочинный нож, множество пуговиц, патроны от винтовки Мосина, люверсы плащ-палаток, а также фрагменты солдатских ботинок.



Архивные данные и рассказы местных жителей помогли установить, что ранее на месте раскопок были захоронения времён Гражданской войны и ВОВ. Поисковики, судя по всему, подняли останки бойцов 9-й горнострелковой дивизии, которые погибли в боях за освобождённые станицы в феврале 1943 года.



Сейчас поиски завершены, а с администрацией района обсуждают дату торжественного захоронения воинов. "Предполагается выбрать 11 февраля, как день освобождения станицы Динской от захватчиков", — подытожил председатель кубанского отделения "Поискового движения России" Александр Шепелев.