Путин назвал причину сложной ситуации в России

Президент РФ Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции завил о тяжёлой ситуации в стране. По словам главы государства, наблюдается падение реальных доходов населения и рост безработицы.
«Ситуация сложная. Когда говорил о том, что пандемия связана с закрытием целого ряда производств и ростом безработицы, снижением уровня реальных доходов населения, это не пустые слова … В 2000 году каждый третий жил за чертой бедности - 29% ... Сейчас эта планка приподнялась до 13,5% - это тоже много», - высказал он.
Однако Путин не исключает, что цель – снизить уровень бедности к 2030 году до 6,5 % амбиционная, но реальная.
Ранее Путин заявил, что реальная зарплата до конца года может вырасти на 1,5 процента.
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