ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Путин назвал причину сложной ситуации в России

, 13:21 [ «Аргументы Недели» ]

Путин назвал причину сложной ситуации в России
Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции завил о тяжёлой ситуации в стране. По словам главы государства, наблюдается падение реальных доходов населения и рост безработицы.

«Ситуация сложная. Когда говорил о том, что пандемия связана с закрытием целого ряда производств и ростом безработицы, снижением уровня реальных доходов населения, это не пустые слова … В 2000 году каждый третий жил за чертой бедности - 29% ... Сейчас эта планка приподнялась до 13,5% - это тоже много», - высказал он.

Однако Путин не исключает, что цель – снизить уровень бедности к 2030 году до 6,5 % амбиционная, но реальная.

Ранее Путин заявил, что реальная зарплата до конца года может вырасти на 1,5 процента. 

БА

Армия

В следующем году войска получат новый вертолет Ми-8 АНТШ-ВН

В следующем году войска получат новый вертолет Ми-8 АНТШ-ВН

В 2021 году первые десять модернизированных вертолетов Ми-8 АНТШ-ВН поступят в войска, в том числе для бригад армейской авиации, работающих в интересах ВДВ. Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко проинспектировал Улан-Удэнский авиационный завод.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью