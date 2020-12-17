Путин назвал причину сложной ситуации в России

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17 декабря 2020, 13:21 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции завил о тяжёлой ситуации в стране. По словам главы государства, наблюдается падение реальных доходов населения и рост безработицы.

«Ситуация сложная. Когда говорил о том, что пандемия связана с закрытием целого ряда производств и ростом безработицы, снижением уровня реальных доходов населения, это не пустые слова … В 2000 году каждый третий жил за чертой бедности - 29% ... Сейчас эта планка приподнялась до 13,5% - это тоже много», - высказал он.

Однако Путин не исключает, что цель – снизить уровень бедности к 2030 году до 6,5 % амбиционная, но реальная.

Ранее Путин заявил, что реальная зарплата до конца года может вырасти на 1,5 процента.