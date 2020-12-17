ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Путин заявил, что реальная зарплата до конца года может вырасти на 1,5 процента

, 13:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Путин заявил, что реальная зарплата до конца года может вырасти на 1,5 процента
Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Реальная заработная плата в России до конца 2020 года может вырасти на 1,5%, однако реальные доходы населения снижаются.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на ежегодной большой пресс-конференции.

Приводя в пример цифры, касающиеся доходов населения, Путин попросил граждан на него не сердиться.

«То, что я сейчас скажу, не соответствует ощущениям, с которыми люди сталкиваются в реальной жизни, тем не менее, это усредненная цифра, мы должны тоже на нее ориентироваться», – сказал президент и выразил надежду, что реальная заработная плата подрастет до конца года «где-то на 1,5 процента».

Ранее Путин назвал главную проблему уходящего года.

ДВа

Армия

В следующем году войска получат новый вертолет Ми-8 АНТШ-ВН

В следующем году войска получат новый вертолет Ми-8 АНТШ-ВН

В 2021 году первые десять модернизированных вертолетов Ми-8 АНТШ-ВН поступят в войска, в том числе для бригад армейской авиации, работающих в интересах ВДВ. Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко проинспектировал Улан-Удэнский авиационный завод.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью