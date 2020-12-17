Путин заявил, что реальная зарплата до конца года может вырасти на 1,5 процента
17 декабря 2020, 13:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Реальная заработная плата в России до конца 2020 года может вырасти на 1,5%, однако реальные доходы населения снижаются.
Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на ежегодной большой пресс-конференции.
Приводя в пример цифры, касающиеся доходов населения, Путин попросил граждан на него не сердиться.
«То, что я сейчас скажу, не соответствует ощущениям, с которыми люди сталкиваются в реальной жизни, тем не менее, это усредненная цифра, мы должны тоже на нее ориентироваться», – сказал президент и выразил надежду, что реальная заработная плата подрастет до конца года «где-то на 1,5 процента».
Ранее Путин назвал главную проблему уходящего года.
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