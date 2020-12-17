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Путин сравнил 2020 год с погодой

, 13:04 [ «Аргументы Недели» ]

Путин сравнил 2020 год с погодой
Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции «встал на защиту» 2020 года. Журналист с Дальнего Востока спросил главу государства, уходящий год был плохим или в нём можно найти что-то хорошее.

«Что значит плохой? Это как погода. Она бывает плохой и хорошей. Так и год. Конечно, этот год связан с проблемой, который у всех на устах. Но не только для нас, а для всего мира», - ответил президент.

Путин добавил, что «проблем море», но Россия встретила их достойно.

«Падение ВВП 3,6% на данный момент. Промышленное производство подсело на 3%. Главным образом, за счёт нефти. Но что приятно, рост в сфере обрабатывающей промышленности», - отметил глава государства. Также он упомянул об удовлетворительном состоянии банковского сектора и устойчивости финансовых систем.

Ранее Путин заявил, что Россия начала слезать с нефтегазовой иглы. 

БА

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