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Путин: Россия начала слезать с нефтегазовой иглы

, 12:39 [ «Аргументы Недели» ]

Путин: Россия начала слезать с нефтегазовой иглы
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции заявил, что Россия начала слезать с нефтегазовой иглы. По его словам, 70% бюджета страны формируется не за счет этой отрасли.

«… уже 70 процентов бюджета страны формируются не за счет нефтегазовых доходов. И если кому-то еще хочется представить нас бензоколонкой, то это не имеет под собой каких-то оснований», - высказал он.

Однако зависимость остается значительной, уточнил президент.

Также Путин отметил, что Россия увеличила международные резервы до $587,7 млрд., а госдолг страны сократился на десять миллиардов и остается минимальным.

Ранее президент назвал главную проблему уходящего года.

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