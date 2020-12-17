44 процента россиян собираются смотреть пресс-конференцию Путина

17 декабря 2020, 11:48[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Большую пресс-конференцию президента Владимира Путина собираются смотреть в прямом эфире хотя бы частично 44% россиян. Это следует из результатов опроса ВЦИОН, проведенного накануне.
32% опрошенных сказали, что будут «внимательно смотреть все от начала и до конца», 12% – рассчитывают посмотреть напрямую отдельные фрагменты.
Еще 38% респондентов собираются узнать суть сказанного из репортажей СМИ. Совсем не будут смотреть пресс-конференцию 18% россиян. Из тех, кто собирается следить за пресс-конференцией, 84% будут смотреть ее по телевизору, 14% - в интернете.
Большая пресс-конференция президента России начнется 17 декабря в 12.00.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.