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44 процента россиян собираются смотреть пресс-конференцию Путина

, 11:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

44 процента россиян собираются смотреть пресс-конференцию Путина
Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Большую пресс-конференцию президента Владимира Путина собираются смотреть в прямом эфире хотя бы частично 44% россиян. Это следует из результатов опроса ВЦИОН, проведенного накануне.

32% опрошенных сказали, что будут «внимательно смотреть все от начала и до конца», 12% – рассчитывают посмотреть напрямую отдельные фрагменты.

Еще 38% респондентов собираются узнать суть сказанного из репортажей СМИ. Совсем не будут смотреть пресс-конференцию 18% россиян. Из тех, кто собирается следить за пресс-конференцией, 84% будут смотреть ее по телевизору, 14% - в интернете.

Большая пресс-конференция президента России начнется 17 декабря в 12.00.

ДВа

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