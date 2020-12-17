В России выявили 28 214 новых случаев коронавируса, 587 - умерли
17 декабря 2020, 11:36[ «Аргументы Недели» ]
Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество заболевших коронавирусом нового типа в России составило 2 762 668 человек. Об этом стало известно в четверг, 17 декабря.
«За последние сутки в России выявлено 28 214 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 18,6% не имели клинических проявлений болезни … 587 летальных исходов … полностью выздоровело 26 440 человек», - пояснили в ведомстве.
Наибольшее число зараженных зафиксировано в Москве – 6711, Санкт-Петербурге – 3763, Московской области – 1471, Нижегородской области – 496 и Архангельской области – 399.
Наименьшее число новых случаев зарегистрировано в Еврейской автономной области – 30, Чукотском АО - 9 и Ненецком АО – 6.
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