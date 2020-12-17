К Новому Году природа подарила краснодарцам сирень

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17 декабря 2020, 11:21 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

@YULIASSHL

В конце года в Краснодаре зацвела сирень. Если быть точным, природное явление в декабре зафиксировали в посёлке Северном.



Комментаторы в соцсетях в свою очередь отметили, что видели цветущее растение и в других уголках кубанской столицы. Заодно жители Краснодара вспомнили о другом подарке природы почти год назад — в январе 2020. Тогда в Сочи зацвела мимоза и быстро приковала к себе внимание.



Напомним, ранее в "Розе Хутор" из-за отсутствия снега перенесли открытие горнолыжного сезона. В пресс-службе курорта отметили, что, хотя и обеспечили место отдыха искусственным снегом, для комфортного катания его пока недостаточно.