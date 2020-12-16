Из-за нехватки снега в Сочи перенесли открытие горнолыжного курорта

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16 декабря 2020, 09:52 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Открытие "Розы Хутор" в Сочи пришлось перенести из-за чересчур тёплой погоды — снега для катания выпало недостаточно.



Изначально предполагалось, что курорт откроется 18 декабря, однако сейчас дату запуска "Розы" могут сдвинуть на неделю. В пресс-службе курорта добавили, что ещё в ноябре заготовили 150 кубометров искусственного снега, но для комфортного и безопасного катания его пока недостаточно.



Как писали ранее "Аргументы Недели", подготовка к курортному сезону шла полным ходом, однако подвела погода. Вместе с тем "Роза Хутор" всё ещё может предложить массу развлечений, которые доступны и без снега.