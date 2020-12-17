Вакцину «Спутник V» будут производить в Ярославской области
17 декабря 2020, 10:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Вакцину от коронавируса «Спутник V» будет производить завод активных фармацевтических субстанций «Фармославль», расположенный в Ярославской области.
По данным областного правительства, в регионе уже производятся компоненты для вакцины, но вскоре будет налажено производство полного цикла: переоборудование ростовского завода компании «Р-Фарм» завершится к началу следующего года.
«В создание производства будет вложено более 8 млрд рублей, появятся 374 новых рабочих места», – уточнил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Ранее Минздрав РФ перечислил заболевания, при которых запрещено делать вакцину от COVID-19.
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