Вакцину «Спутник V» будут производить в Ярославской области

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17 декабря 2020, 10:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Вакцина «Спутник V». Фото: сайт Российского фонда прямых инвестиций

Вакцину от коронавируса «Спутник V» будет производить завод активных фармацевтических субстанций «Фармославль», расположенный в Ярославской области.

По данным областного правительства, в регионе уже производятся компоненты для вакцины, но вскоре будет налажено производство полного цикла: переоборудование ростовского завода компании «Р-Фарм» завершится к началу следующего года.

«В создание производства будет вложено более 8 млрд рублей, появятся 374 новых рабочих места», – уточнил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Ранее Минздрав РФ перечислил заболевания, при которых запрещено делать вакцину от COVID-19.