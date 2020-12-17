Латвийско-российские отношения: обида или месть. Вторая часть

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17 декабря 2020, 09:31 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

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16 декабря балтийское бюро «Аргументы Недели» затронули отношения между Россией и Латвией. Если быть точным, то в чем причина, что некогда добрые соседские отношения, увы, оставляют желать лучшего? В первой части статьи тема касалась прошлого: что послужило толчком испорченных отношений.

Оккупация СССР Латвии, депортация, повторная волна оккупации, ущемление прав по языковому признаку, доминировал русский язык и мало что оставалось от латвийской культуры. Латвия долго пыталась вернуться к своей независимости. Путем унижений, боли, смертей, но вернула. Во всем этом печально одно – «надорванные» отношения с соседом, с Россией. Наступит ли потепление? И когда? Специально для балтийского бюро «Аргументы Недели» интервью с политиком, юристом, экс-главой Конституционного суда Латвии Гунарсом Кутрисом.

-Г-н Кутрис, почему, на ваш взгляд, ухудшились отношения между Россией и Латвией?

-Это больше политический вопрос, чем юридический. Нет особого секрета, что отношения между двумя странами некогда были ровными, добрососедские. И на высшем политическом уровне. Конечно, они могли быть намного лучше и сейчас. Но! Латвия получила независимость, а это «внесло» свои нюансы. Я скажу с точки зрения «земельного» вопроса. В конце Второй мировой войны Латвия потеряла Абране – регион, где проживали латыши. Большая часть латышей. Но эта территория была «включена» в состав России. Это приблизительно 2%. После восстановления независимости Латвия вынесла через Верховный суд постановление «О непризнании аннексии города Абрене и шести волостей Абренского уезда».

Иными словами, 22 января 1922 года Верховный совет Латвии, признал присоединение Абрене к России антиконституционным. Я тогда возглавлял этот процесс. Мы рассмотрели многие исторические документы, провели анализ и сделали выводы. К сожалению, мы услышали ответ, что «получим от осла мертвые уши», а не Абране. Поверьте, это было несколько унизительно. Конструктивного диалога, увы, с Россией не получилось. Латвия хотела этого диалога. Нас проигнорировали. Это уж точно не сближает соседей. Получается, что «старший брат», как считали, увы, просто проигнорировал вопросы «младшего».

-Потом уже история с Украиной…

-Да, позже. Наши отношения испортились после того, что произошло с Крымом. Позиция Латвии – противозаконная аннексия. Что же получается? Так можно «зайти» со стороны Латгалии, недалеко от российской границы, и сказать: «Ребята, вы заняли нашу территорию». Но это тогда вторжение. Все подобные действия нарушают нормы международного права. Вы поймите, что многие еще помнят, как советские танки входили в 40-м в Латвию.

-Но, между Латвией и Россией, уже после независимости, существовали договоренности: культурные, экономические, туристические, тема образования.

-Сегодня ситуация меняется. Коронавирус по миру «бушует».Да, было несколько десятков таких договоров. Да, мы нашли тогда определенную форму диалога, но есть еще и вопросы о больном прошлом. И мы не можем пока «начать» конструктивный диалог. Не забывайте, что Латвия – член ЕС. После истории с Крымом… конечно, Латвия поддерживает санкции против России.

-Но в Латвии еще предостаточно неграждан. Когда ситуация изменится?

-Прошло довольно много времени с момента Независимости. Многие прошли натурализацию. Конечно, существует несколько причин, когда неграждане не хотят получать гражданство. Возможно, причины в том, что Россия предоставила безвизовый режим негражданам, возможно, определенный страх, накрученная обида. Поверьте, все это следует уже забыть. Получают неграждане гражданство. Процедура не особо сложная. Тут выбор самого человека. Принимает ли он Латвию?

-Есть шанс, что наступит потепление между странами?

-Вот тут я бы точно не говорил слово «никогда». Точно бы не говорил! Я думаю, что потепление будет. Между нашими странами всегда существовали экономические, культурные, транзит… Поймите, что сперва идут экономические и бизнес отношения, а уже потом политика. Конечно, политика может «помочь» этим отношениям. Но не склонен думать, что это произойдет при нынешних политиках Латвии. Но то, что наступит потепление – верю.

-Благодарю.