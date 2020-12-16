Латвийско-российские отношения: обида или месть

Аргументы Недели → Интервью 13+

16 декабря 2020, 22:01 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Политик, экс-главы Конституционного суда Латвии, юрист Гунарс Кутрис

Если говорить честно, то добрых и искренних отношений между Россией и Латвии, увы, все меньше и меньше. Ситуация с коронавирусом только «подлила» масло в огонь: российского транзита практически нет, Латвия поддерживает введенные санкции против РФ. И мало кто сейчас помнит, что много лет назад латыши и русские прекрасно жили вместе: разговаривали на одних языках, издавались книги на русском в Латвии, было более 200 школ, как сейчас говорят, нацменьшинств, да злобу никто, простите, «по карманам не прятал». Что же произошло? Почему нынешние соседи сегодня не особо любезны друг к другу. Специально для балтийского бюро «Аргументы Недели» интервью полковника КГБ ЛССР в отставке и политика, экс-главы Конституционного суда Латвии, юриста Гунарса Кутриса.

Полковник КГБ ЛССР в отставке, историк.

-Сегодня, увы, сложно поверить в то, что все когда-то было безоблачно между Россией и Латвией. Когда наступил момент непонимания?

-Я расскажу просто, доступно и на примерах. Действительно, до 40 года между русскими, латышами и теми национальностями, которые проживали в Латвии, не было никаких разногласий. Латыши любили русских. И русские отвечали взаимностью. Даже к немцам у латышей не было такого отношения: годы в рабстве, батраки, бароны, восстание 1905 года. А отношения с местными русскими и отношение к России были добрыми, ровными. До 40 года издавались в Латвии книги на русском языке, работал театр Русской драмы, куда с удовольствием ходили и латыши, существовали русские школы. Человеческие отношения были взаимно добрыми. На внешнем, политическом, уровне тоже не было проблем: из России шел транзит в Латвию, а из Латвии в Россию. Это касалось зерна. Кстати, президент Латвии г-н Улманис вполне неплохо жил от такого транзита… Он получал и личное финансирование… Но речь сейчас о другом. Кстати, латвийская пресса в те годы мало что писала о российско-латвийских отношениях. Писала, например, о латышских стрелках, о концертах и гастролях, о новых книгах и т.д. И учтем еще один момент: некоторые латыши из «верхушки» (до 40 года) уже сотрудничали с органами СССР. Например, премьер и известный писатель Вилис Лацис сотрудничал с НКВД. Но никаких серьезных проблем не было. Перелом наступил тогда, когда латвийцы утром обнаружили советские танки на вокзальной площади. Проснулись, а там танки. Произошла оккупация. А что дальше? Новая власть и порядки новые. Руководство СССР отправил в Латвию «своих» людей… Например, НКВД в Латвии того периода – машина по истреблению населения. Если хоть чуть сомнения у представителя данного органа, то простите, в «расход». Начался просто беспредел! И пожаловаться нельзя было.

-И депортация…

-Депортация – боль моей страны. Непроходящая боль.

-И моя боль…

-Понимаю. Людей высылали вагонами… Вагонами для скота. И молодых, и пожилых, и беременных, и малышей. А куда и кому доставались их вещи, дома, нажитое? Рассказу свой пример. У меня бабушка была православная, долго жила и в царской России… В один «прекрасный» день они возвратились домой - жили в центре Риги, а дверь открыта, и все, что было ценного, увы, уже нет! Вывезли! Вот только на дверной ручке оставили меховой воротник. Вывезли и столовое серебро, и посуду, и украшения. Все! Дедушка обратился к дворнику с вопросом о том, что он видел… Тот и рассказал… как мог: приезжали на грузовике «солдатики» с советским начальством и все! Нет, это не были ряженые. Нет. Все потом узнали. И куда жаловаться? Таких примеров много, очень много. Но главное – истребление людей. Вы знаете, что когда «вошли» немцы в Латвию и наступила нацистская оккупацию, то многие латыши встречали их с цветами?

-Да, я знаю об этом.

-Людей можно понять. Они ждали порядка после всего этого беспредела. И знаете, что немцы сделали? Они первым делом разрешили похоронить латышам тех близких, которые были уничтожены. При советских властях это сделать было невозможно. Ушел, например, человек на работу и пропал. Так немцы устраивали «поисковые отряды». Находили сотни трупов в заброшенных помещениях, за городом… Как оказалось, было уничтожено много деятелей культуры, политиков, интеллигенции. Даже была выпущена книга «Ужасный год», где все описано (с фото) подробно.

-Но и после войны не все так дружественно и спокойно было между СССР и Латвией. Вы согласны?

-А это уже следующий этап недопонимания. После войны вновь произошла «повторная» оккупация. Вы знаете, какие «чистки» были? Кто хоть как-то имел отношения к немецкой оккупации, того высылали, сажали, ссылали. После войны всех латышей, с подачи СССР, было принято называть нацистами. Конечно, это было унизительно. Следом началась вторая волна депортации.

-Но Латвии до сих пор говорят россияне: «Зачем отделились? Мы вам свободу дали?»

-Мы обсуждали уже этот вопрос. О какой свободе речь? О том, что латвиец вкалывал в три смены для того, чтобы вагонами отправлять в Россию мясо, молоко, творог, продукты? А сам ел «рога и кости». На предприятиях были талоны, которые раздавали сотрудникам, чтобы кусок мяса можно было купить. Вы думаете, что заводы, квартиры были для местных граждан. Нет. Их строили для тех, кто приезжал в Латвию из СССР: военные, «надзирающие», представители органов, «свои» инженеры и т.д. Для них дома строились. А Латвия отдавала СССР кредиты за построенные заводы, платила, платила. Вспомните, а можно ли было купить спокойно в магазине, например, приемник завода «Радиотехника»? А продукцию ВЭФ? Крайне сложно. Вся продукция шла на необъятные просторы… Да и латышский язык стал «исчезать». В то советское время доминировал русский язык. Но свои же корни нужно сохранять. Свой язык, традиции, обычаи. И это только в Латвии можно сделать. Все это произошло постепенно: накапливалось недовольство, недовольство, боль, обида… Вот такая история…

Продолжение статьи в следующем номере…