Челябинцы пришли на помощь одинокому молодому человеку с ДЦП

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17 декабря 2020, 06:09 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Галина Новикова ]

Олег Багабанов на репетиции. Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

После публикаций в СМИ Олегу Багабанову помогли обустроить квартиру и исполнить мечту о хоккейном матче.

О молодом человеке, который потерял жилье по вине родственников, «Аргументы недели» рассказывали в начале декабря. Олег Багабанов страдает ДЦП, детство он провел в интернате, ведь мама от него отказалась еще в роддоме. Родственники объявились спустя 18 лет, узнав, что у него есть накопления на квартиру. После того, как он оформил ее на брата, его выгнали. Он добивался справедливости 1,5 года. Получить новую квартиру в судебном порядке помогла прокуратура.

Олег Багабанов, несмотря на инвалидность, ведет активный образ жизни: выступает с танцевальным коллективом Line («Парадкос»). К сожалению, он живет один и после переезда оказался без элементарной бытовой техники. После публикаций о непростой судьбе молодого человека челябинцы стали активно ему помогать. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал соответствующее поручение соцслужбам. Оказалось, что Олег также давно метал побывать на хоккейном матче «Трактор». Его желание исполнилось – он посетил домашнюю игру черно-белых, ему подарили вещи с символикой клуба. Жители города стали переводить на счет Олега деньги, а также купили ему стиральную машину, люстру, шторы, сделали ему модную стрижку.

«Ещё и ещё раз спасибо каждому кто не прошел мимо! Впереди ещё много хорошего, главное – верить!», – написал Олег Багабанов на своей страничке в «ВКонтакте».

Историю Олега и коллег по танцевальному коллективу Line можно прочитать по ссылке.