Прокуратура помогла челябинцу с особенностями здоровья получить квартиру

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5 декабря 2020, 18:29 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Галина Новикова ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Олег Багабанов мечтал о собственной квартире много лет.

Олег Багабанов страдает ДЦП, многим южноуральцам он известен по ярким выступлениям в танцевальном коллективе Line («Парадкос»). Последние полтора года он добивался получения жилплощади.

Как сообщает издание «Вечерний Челябинск», героем публикаций которого становился Олег, в этом году в этом деле поставлена точка. Добиться своего жилья инвалиду помогла прокуратура области в судебном порядке.

Молодой человек получил квартиру в микрорайоне «Парковый». Своей радостью Олег поделился с корреспондентом «Вечерки» Ириной Яббаровой.

«Купил комод, стиральную машинку, сушилку для белья. Конечно, еще не все сделал, как мне хочется, стараюсь планировать что-то сделать или купить каждый месяц и если получается, очень радуюсь. Но все самое необходимое у меня уже есть: холодильник, стол, диван, телевизор. Уже успел оформить льготы по оплате жилья, так как я инвалид II группы», – рассказал Олег.

По словам Ирины Яббаровой, молодой человек произвел большое впечатление на коллектив издания, ведь, несмотря на сложности, он не унывает, улыбается и никогда не жалуется.

«Жизненный принцип Олега: ни в коем случае не поддаваться даже самым сложным жизненным обстоятельствам, ценить каждый день. Театральное мастерство, музыка, танцы, КВН - лишь малая доля увлечений Олега», – отметила Ирина.

Узнать историю Олега и танцевального коллектива Line можно по ссылке.