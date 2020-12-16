В восьми городах Ставропольского края начальную школу переводят на дистанционное обучение

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16 декабря 2020, 20:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: newstracker.ru

Фото: сайт Минпросвещения РФ

С 21 декабря ученики 1-4 классов в восьми городах Ставрополья перейдут на дистанционное обучение.

Школы закроют в Ставрополе, Благодарном, Буденновске, Георгиевске, Михайловске, Невинномысске, Новоалександровске и Пятигорске.

В общей сложности в 135 школах этих городов учатся почти 120 тысяч школьников. Более 64 тысяч учеников 5-11 классов уже перешли на удаленку с 14 декабря.

По словам главы Ставрополя Ивана Ульянченко, вернуть школьников к привычному формату обучения пока не представляется возможным.

Ранее сообщалось, что в Ессентуках умер заразившийся коронавирусом главврач городской больницы.