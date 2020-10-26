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В Ессентуках умер заразившийся коронавирусом главврач городской больницы

, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]

В Ессентуках умер заразившийся коронавирусом главврач городской больницы
Дмитрий Катанов. Фото: Инстаграм главы администрации г. Ессентуки

В Ессентуках скончался главный врач городской больницы Дмитрий Катанов.

Об этом в соцсетях сообщил глава администрации города Александр Некристов, выразивший соболезнования. Сити-менеджер отметил, что болезнь «не щадит никого и забирает самых опытных и преданных делу профессионалов».

Сообщается, что Катанов лечил пациентов с коронавирусом. Он организовал отделение помощи больным, нуждающимся в срочной хирургической помощи при осложнении COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону умер переболевший COVID-19 главврач горбольницы.

ДВа

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