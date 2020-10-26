В Ростове-на-Дону умер переболевший COVID-19 главврач горбольницы
26 октября 2020, 13:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В понедельник, 26 октября, на 60-м году жизни скончался Юрий Дронов, главный врач городской больницы №20 Ростова-на-Дону, на базе которой развернут госпиталь для зараженных новой коронавирусной инфекцией.
Представитель горадминистрации отметил, что информация поступила из областной больницы №1. По его словам, в начале декабря Дронов заболел коронавирусом и некоторое время провел в реанимации. Однако точная причина смерти пока неизвестна, она будет установлена по итогам патологоанатомического вскрытия, пояснил он.
Кроме того, в СМИ появилась информация, что на прошлой неделе несколько пациентов якобы задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом. Городские власти опровергли эту информацию, заявив, что аварийных ситуаций в горбольнице №20 не было. Проверки начали областной Росздравнадзор и горздрав.
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