В Петербурге не планируется введение дополнительных ограничений по коронавирусу
16 декабря 2020, 19:52[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев заявил, что введение дополнительных ограничений по COVID-19 в северной столице не планируется.
По его словам, несмотря на непростую ситуацию, отмечается тенденция стабилизации заболеваемости коронавирусом – еженедельный прирост заболеваемости составил 1,1%. За минувшие сутки установлено 3758 новых случаев, что меньше данных, зафиксированных ранее.
«Значительную роль в этом сыграли ранее веденные ограничительные меры. В настоящее время их достаточно», – сказал Эргашев, отметив, что «ситуация может измениться».
Ранее в Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с COVID-19 в Петербурге.
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