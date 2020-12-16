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В Петербурге не планируется введение дополнительных ограничений по коронавирусу

, 19:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Петербурге не планируется введение дополнительных ограничений по коронавирусу
Санкт-Петербург. Фото: pixabay.com

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев заявил, что введение дополнительных ограничений по COVID-19 в северной столице не планируется.

По его словам, несмотря на непростую ситуацию, отмечается тенденция стабилизации заболеваемости коронавирусом – еженедельный прирост заболеваемости составил 1,1%. За минувшие сутки установлено 3758 новых случаев, что меньше данных, зафиксированных ранее.

«Значительную роль в этом сыграли ранее веденные ограничительные меры. В настоящее время их достаточно», – сказал Эргашев, отметив, что «ситуация может измениться».

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с COVID-19 в Петербурге.

ДВа

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