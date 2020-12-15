В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с COVID-19 в Петербурге

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15 декабря 2020, 18:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: сайт ГД

Замначальника отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Ирина Катаева заявила, что в Санкт-Петербурге отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией.

По ее словам, спад заболеваемости должен был произойти через 14 дней после введения ограничений. Именно это, как сказала Катаева, и зафиксировали эксперты.

Представитель Роспотребнадзора также выразила надежду на то, что новогодние каникулы будут способствовать снижению заболеваемости.

Ранее губернатор Александр Беглов предупреждал петербуржцев, что город находится на грани полного локдауна.