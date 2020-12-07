Беглов заявил, что Петербург близок к самому строгому карантину

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7 декабря 2020, 19:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Санкт-Петербург. Фото: Pixabay

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что Петербург близок к полному локдауну.

По его словам, петербургские больницы и поликлиники работают на максимальной мощности, а врачи - на пределе эффективности.

Беглов отметил, что нельзя допустить, чтобы новогодние праздники превратились в марафон передачи коронавируса и «обернулись для тысяч горожан госпитализацией или еще более тяжким исходом».

«До Нового года нам есть, куда госпитализировать тяжелых пациентов с ковидом. Дальше - «красная черта», - предупредил губернатор.

Ранее сообщалось, что россияне массово отменяют новогодние туры в Санкт-Петербург.