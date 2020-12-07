ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Беглов заявил, что Петербург близок к самому строгому карантину

, 19:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Беглов заявил, что Петербург близок к самому строгому карантину
Санкт-Петербург. Фото: Pixabay

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что Петербург близок к полному локдауну.

По его словам, петербургские больницы и поликлиники работают на максимальной мощности, а врачи - на пределе эффективности.

Беглов отметил, что нельзя допустить, чтобы новогодние праздники превратились в марафон передачи коронавируса и «обернулись для тысяч горожан госпитализацией или еще более тяжким исходом».

«До Нового года нам есть, куда госпитализировать тяжелых пациентов с ковидом. Дальше - «красная черта», - предупредил губернатор.

Ранее сообщалось, что россияне массово отменяют новогодние туры в Санкт-Петербург.

ДВа

В мире

Белорусский протест меняет формат

Белорусский протест меняет формат

Последние акции протеста в Белоруссии показали, что ни люди, ни власть не намерены уходить со своих позиций. Глава государства Александр Лукашенко по-прежнему пытается удержаться «в кресле» только при помощи репрессий и насилия в отношении собственного народа.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью