Жителей Московского региона предупредили о мокром снеге и гололедице вечером в среду
16 декабря 2020, 18:22[ «Аргументы Недели» ]
МЧС РФ и министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья сообщили, что в Московском регионе ожидается мокрый снег и гололедица вечером в среду, 16 декабря.
Согласно прогнозу Росгидромета, непогода начнется в районе 21.00 и продлится до 10.00 17 декабря. Кроме того, днем в четверг в Подмосковье ожидаются умеренные осадки в виде мокрого снега, ветер до 10 м/с, колебания температуры воздуха от – 6 до +2 градусов.
Также в столичном регионе возможны налипания мокрого снега на провода и деревья, гололедица.
В связи с ухудшением погодных условий автолюбителям рекомендовали снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать необдуманных маневров и парковать транспортные средства вдали от деревьев.
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