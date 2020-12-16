В МЧС предупредили москвичей о снеге и гололедице вечером в среду

Специалисты МЧС России предупредили москвичей и гостей города о снеге и гололедице в столице. Согласно последней информации, неблагоприятные погодные условия ожидаются с вечера среды до утра четверга.
Уточняется, что в период с 21.00 16 декабря до 10 часов утра 17 декабря на территории Москвы местами ожидаются снег, налипание мокрого снега на деревья и провода, а также гололедица.
Спасатели советуют автомобилистам соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать внезапных маневров на скользких дорогах. Пешеходов призывают обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, не останавливаться под деревьями и обозначать себя светоотражающими элементами на одежде при движении по краю проезжей части.
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