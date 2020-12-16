Банки могут обязать указывать сведения о минимальной процентной ставке по вкладам

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16 декабря 2020, 17:37 [ «Аргументы Недели» ]

Анатолий Аксаков. Фото: сайт ГД

Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязанности банков указывать сведения о минимальной гарантированной процентной ставке по вкладам.

Законопроектом предлагается обязать кредитные организации раскрывать в договоре банковского вклада, а также в местах оказания услуг и на своем официальном сайте информацию о минимальной гарантированной процентной ставке по вкладу.

«Бывает, человек приносит в банк деньги, ему сулят большие проценты по вкладу, он подписывает договор и ждёт, когда набегут эти высокие проценты. Но по факту, выясняется, что проценты не так велики. Он приходит в банк за объяснениями и узнает, что если бы он воспользовался страховкой или выполнил другие условия, то тогда бы получил больше. Словом, воспользовавшись малой информированностью клиента, в банке попросту его обманули», – пояснил председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ранее сообщалось, что кредитные истории россиян будут «видны» в странах ЕАЭС.