Кредитные истории россиян будут «видны» в странах ЕАЭС

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15 декабря 2020, 22:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Фото: pixabay.com

Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия могут заключить соглашение по обмену кредитными историями.

Соответствующий проект был представлен Минфином РФ и прошел согласование в МИДе, Минэкономразвития и Банке России.

Сообщается, что соглашение даст возможность россиянам и юрлицам получать кредиты в странах, входящих в ЕАЭС, а гражданам других стран союза – в России. Сейчас одной из причин того, что банки неохотно кредитуют нерезидентов, является сложность проверки заемщиков.

Ранее сообщалось, что задолженность россиян достигла очередного рекорда - 20 трлн рублей.