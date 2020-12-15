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Кредитные истории россиян будут «видны» в странах ЕАЭС

, 22:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Кредитные истории россиян будут «видны» в странах ЕАЭС
Фото: pixabay.com

Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия могут заключить соглашение по обмену кредитными историями.

Соответствующий проект был представлен Минфином РФ и прошел согласование в МИДе, Минэкономразвития и Банке России.

Сообщается, что соглашение даст возможность россиянам и юрлицам получать кредиты в странах, входящих в ЕАЭС, а гражданам других стран союза – в России. Сейчас одной из причин того, что банки неохотно кредитуют нерезидентов, является сложность проверки заемщиков.

Ранее сообщалось, что задолженность россиян достигла очередного рекорда - 20 трлн рублей.

ДВа

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