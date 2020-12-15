Кредитные истории россиян будут «видны» в странах ЕАЭС
15 декабря 2020, 22:06[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия могут заключить соглашение по обмену кредитными историями.
Соответствующий проект был представлен Минфином РФ и прошел согласование в МИДе, Минэкономразвития и Банке России.
Сообщается, что соглашение даст возможность россиянам и юрлицам получать кредиты в странах, входящих в ЕАЭС, а гражданам других стран союза – в России. Сейчас одной из причин того, что банки неохотно кредитуют нерезидентов, является сложность проверки заемщиков.
Ранее сообщалось, что задолженность россиян достигла очередного рекорда - 20 трлн рублей.
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