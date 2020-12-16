Власти Самарской области запретили проводить новогодние корпоративы

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16 декабря 2020, 17:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: togliatti24.ru

Дмитрий Азаров. Фото: сайт правительства Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал новое постановление об ограничительных мерах в регионе.

Согласно документу, в регионе полностью запрещены все новогодние корпоративы. Ранее такое это предложение обсуждалось на заседании оперштаба, сегодня было принято официальное решение.

Азаров сообщил, что руководители предприятий и компаний региона сами обратились с просьбой ввести такой запрет. Сейчас обсуждается вопрос о том, кто будет отслеживать проведение праздничных вечеринок на рабочем месте, которые тоже попали под запрет.

Ранее сообщалось, что власти Карелии попытаются сдержать наплыв туристов на новогодние каникулы.