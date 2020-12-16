Собянин повысит пенсии москвичам c 1 января 2021 года

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16 декабря 2020, 14:24 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

С 1 января 2021 года минимальный размер пенсий с городской доплатой будет увеличен до 20 тысяч 222 рублей в месяц. О повышении пенсий москвича сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Пенсии столичным пенсионерам проиндексируют на 3,7%. Ранее московский социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров повышали в сентябре 2019 года с 17,5 тысячи рублей до 19,5 тысячи рублей.

Также с 2021 года в столице увеличат размер детских пособий и социальных выплат старшему поколению.

Напомним, в 2021 году оформить пенсию смогут женщины, которым исполнится 56 лет и шесть месяцев. Пенсия мужчинам в будущем году положена при исполнении 61 с половиной года.