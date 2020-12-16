Собянин повысит пенсии москвичам c 1 января 2021 года
16 декабря 2020, 14:24[ «Аргументы Недели» ]
С 1 января 2021 года минимальный размер пенсий с городской доплатой будет увеличен до 20 тысяч 222 рублей в месяц. О повышении пенсий москвича сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Пенсии столичным пенсионерам проиндексируют на 3,7%. Ранее московский социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров повышали в сентябре 2019 года с 17,5 тысячи рублей до 19,5 тысячи рублей. Также с 2021 года в столице увеличат размер детских пособий и социальных выплат старшему поколению.
Напомним, в 2021 году оформить пенсию смогут женщины, которым исполнится 56 лет и шесть месяцев. Пенсия мужчинам в будущем году положена при исполнении 61 с половиной года.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.