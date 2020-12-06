Какие правила выхода на пенсию будут действовать в 2021 году

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6 декабря 2020, 14:22 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В 2021 году оформить пенсию смогут женщины, которым исполнится 56 лет и шесть месяцев. Пенсия мужчинам в будущем году положена при исполнении 61 с половиной года.

Чтобы россиянин мог выйти на пенсию в этом возрасте, получать страховую пенсию, требуется иметь минимальный стаж работы 12 лет и 21 пенсионный балл.

Если у гражданина к достижению соответствующего возраста не окажется необходимого минимального стажа и баллов, страховая пенсия выплачиваться ему не будет. Россиянам, которые не имеют трудового стажа, положена социальная пенсия, ее начинают выплачивать при достижении 65 лет.

С 1 января 2021 года все страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3 процента. В среднем пенсия увеличится на тысячу рублей. Информацию об индексации пенсий в 2021 году уточнила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.