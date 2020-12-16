Депутат ГД Бессараб поддержала идею о расширении списка документов для оформления лицензии на оружие

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16 декабря 2020, 12:12 [ «Аргументы Недели» ]

револьвер, pixabay.com

Член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала идею о включении письменного согласия родственников в список документов для получения лицензии на оружие.

Ранее руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов выдвинул соответствующее предложение.

Светлана Бессараб в беседе с RT отметила, что полностью согласна с данной идеей и считает ее актуальной, поскольку уже не раз возникали "неадекватные ситуации", когда гражданин, имеющий разрешение на оружие, направлял его на своих близких.

Депутат заметила, что родственники могут знать о случаях вспышек агрессии или гнева человека, который планирует оформить лицензию на оружие.