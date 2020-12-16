Общественность предложила расширить список документов для оформления лицензии на оружие

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16 декабря 2020, 07:46 [ «Аргументы Недели» ]

Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Список документов для оформления лицензии на оружие должен быть расширен, дополнительно необходимо письменное согласие родственников. Такое предложение сделал руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

Письмо организации с идеей включить письменное согласие родственников в перечень документов для получения лицензии на оружие направлено на имя главы МВД России Владимира Колокольцева, - сообщает RT.

Курдесов отметил, что сейчас для получения лицензии на приобретение оружия гражданину необходимо пройти специальное обучение, получить два медицинских заключения и подать заявление в уполномоченный орган. После этого обладатель лицензии может разместить у себя дома сейф и хранить в нём законно приобретённое оружие.

При этом вместе с ним могут проживать жена, дети или другие совершеннолетние родственники, которые считают появление оружия в доме повышенным риском и, не исключено, выступают против этого.

В движении «За безопасность» призывают учитывать их мнение при выдаче лицензии.