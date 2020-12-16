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Общественность предложила расширить список документов для оформления лицензии на оружие

, 07:46 [ «Аргументы Недели» ]

Общественность предложила расширить список документов для оформления лицензии на оружие
Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Список документов для оформления лицензии на оружие должен быть расширен, дополнительно необходимо письменное согласие родственников. Такое предложение сделал руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

Письмо организации с идеей включить письменное согласие родственников в перечень документов для получения лицензии на оружие направлено на имя главы МВД России Владимира Колокольцева, - сообщает RT.

Курдесов отметил, что сейчас для получения лицензии на приобретение оружия гражданину необходимо пройти специальное обучение, получить два медицинских заключения и подать заявление в уполномоченный орган. После этого обладатель лицензии может разместить у себя дома сейф и хранить в нём законно приобретённое оружие.

При этом вместе с ним могут проживать жена, дети или другие совершеннолетние родственники, которые считают появление оружия в доме повышенным риском и, не исключено, выступают против этого.
В движении «За безопасность» призывают учитывать их мнение при выдаче лицензии.

ИЧ

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