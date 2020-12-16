За сутки в России от коронавируса скончались 596 человек

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16 декабря 2020, 11:35 [ «Аргументы Недели» ]

врачи в защитных костюмах, Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua

За прошедшие сутки в России скончались 596 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, в частности, за минувшие 24 часа жертвами заболевания стали 73 пациента в Москве, 69 – в Санкт-Петербурге, 36 – в Московской области. В общей сложности с начала пандемии в России скончались 48 564 человек, зараженных коронавирусом нового типа.

Ранее сегодня стало известно, что за сутки количество случаев заболевания COVID-19 в РФ увеличилось на 26 509.