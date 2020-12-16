Демограф Чудиновских прокомментировала данные о снижении числа мигрантов в РФ

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16 декабря 2020, 11:12 [ «Аргументы Недели» ]

мигранты, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Завлабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских прокомментировала данные о том, что численность мигрантов в РФ в этом году снизилась в два раза.

Ранее в МВД отметили, что в 2020 году количество мигрантов на территории России снизилось до 6 миллионов. Обычно в стране находится от 9 до 11 миллионов иностранных граждан.

Ольга Чудиновских в беседе с RT отметила, что ведомство начало делать подобные расчеты с 2014 года. В течение многих лет эта цифра, 10-11 млн, была примерно одинаковой. По словам специалиста, следует понимать, что среди иностранцев, находящихся на территории РФ, и туристы, и транзитные пассажиры. Кроме того, поскольку из-за пандемии COVID-19 границы закрыты, многие люди не смогли въехать в Россию.

Чудиновских также обратила внимание на то, что массовая основная трудовая миграция приходится на весенний и летний периоды.