Количество мигрантов России снизилось почти в два раза
16 декабря 2020, 07:08[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Количество мигрантов на территории Российской Федерации снизилось в два раза – примерно до шести миллионов человек. Соответствующую информацию предоставили журналистам в Министерстве внутренних дел РФ.
В ведомстве подчеркнули, что обычно вышеуказанный показатель достигал примерно одиннадцать миллионов человек. Согласно последним данным МВД, в 2020 году численность мигрантов в России постепенно снижалась, вследствие чего к настоящему моменту составила 6,3 миллиона человек.
В министерстве добавили, что разрешение на временное проживание или вид на жительство в РФ есть у около миллиона человек.
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