Количество мигрантов России снизилось почти в два раза

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16 декабря 2020, 07:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

мигранты, Zamir Usmanov/Global Look Press

Количество мигрантов на территории Российской Федерации снизилось в два раза – примерно до шести миллионов человек. Соответствующую информацию предоставили журналистам в Министерстве внутренних дел РФ.

В ведомстве подчеркнули, что обычно вышеуказанный показатель достигал примерно одиннадцать миллионов человек. Согласно последним данным МВД, в 2020 году численность мигрантов в России постепенно снижалась, вследствие чего к настоящему моменту составила 6,3 миллиона человек.

В министерстве добавили, что разрешение на временное проживание или вид на жительство в РФ есть у около миллиона человек.