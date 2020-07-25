Пушков назвал «жестью» и «подражанием» поступок вставшего на колено перед мигрантом москвича
25 июля 2020, 08:27[ «Аргументы Недели» ]
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на видеоролик со вставшим на одно колено жителем Москвы перед мигрантом. При этом он с критикой отнесся к поступку мужчины.
Отмечается, что столичный житель в футболке с надписью «Migrants Lives Matter», встав на одно колено, вытирал обувь мужчине в спецовке. Автор видео объяснил это тем, что россияне не задумываются о мигрантах, не благодарят их за уборку улиц, развоз еды и строительство домов.
«Примитивное, тупое подражание любому веянию из США - удел вторичных несамостоятельных людей. Уверен, этот жест - и эта "жесть" - останутся странным исключением», - высказал Пушков.
Сенатор добавил, что в действиях москвича нет ничего, кроме «заимствованной позы и внутренней пустоты».
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