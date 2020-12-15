В России могут запретить разглашать сведения об оперативниках

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15 декабря 2020, 21:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт ГД

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете разглашать сведения об оперативно-розыскной деятельности и частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов и военнослужащих.

Депутаты отметили, что в настоящее время расширяется практика несанкционированного опубликования в интернете сведений о фактах, событиях и об обстоятельствах частной жизни оперативных сотрудников.

Как отмечается в пояснительной записке, по действующему законодательству данная мера может применяться только к тем должностным лицам, чьей жизни и здоровью угрожает непосредственная опасность из-за их служебной деятельности.

«В связи с этим законопроектом предлагается установить возможность введения запрета на выдачу третьим лицам находящихся у оператора сведений о защищаемых лицах независимо от наличия непосредственной угрозы их безопасности», – уточняется в документе.

Ранее Госдума поддержала законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан.