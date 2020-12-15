Климов заявил, что вызовы России существуют не только со стороны США

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15 декабря 2020, 20:34 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Климов. Фото: сайт СФ

Число кибератак на существенные объекты в Российской Федерации с территории Соединенных Штатов колеблется ежегодно в среднем от 48 до 52 процентов. Об этом заявил член Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

При этом, по словам сенатора, вызовы России существуют не только со стороны США. Он отметил, что Россия – большая, заметная держава, и «желающих подвинуть страну в ту или иную сторону из геополитических или каких‑либо иных соображений хватает».

«Сегодня нужно сосредоточиться на тех угрозах, вызовах, попытках повлиять на российскую политическую систему, на состав и структуру органов нашей власти, на те или иные законодательные акты – все то, что называется емким словом «суверенитет», с территории государств постсоветского пространства», – добавил парламентарий.

Ранее аналитики рассказали об основных киберугрозах в 2021 году.