Задолженность по заработной плате в России приближается к 2 миллиардам рублей
15 декабря 2020, 19:16[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В России задолженность по заработной плате на 1 декабря составила 1 млрд 898,2 млн руб.
По данным Росстата, общая задолженность увеличилась на 1,5%, или на 28 млн руб.
Самая большая задолженность по заработной плате образовалась перед работниками обрабатывающих производств – таких оказалось 40%. В сфере добычи полезных ископаемых этот показатель составил 16%, в строительстве - 15%, в сельском хозяйстве и транспорте - 6%.
Ранее сообщалось о российских регионах с наиболее высокими зарплатами.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.