Задолженность по заработной плате в России приближается к 2 миллиардам рублей

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15 декабря 2020, 19:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

В России задолженность по заработной плате на 1 декабря составила 1 млрд 898,2 млн руб.

По данным Росстата, общая задолженность увеличилась на 1,5%, или на 28 млн руб.

Самая большая задолженность по заработной плате образовалась перед работниками обрабатывающих производств – таких оказалось 40%. В сфере добычи полезных ископаемых этот показатель составил 16%, в строительстве - 15%, в сельском хозяйстве и транспорте - 6%.

Ранее сообщалось о российских регионах с наиболее высокими зарплатами.