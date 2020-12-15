Экс-мэр Риги: Мне пришлось обратиться в полицию

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15 декабря 2020, 18:44 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Нил Ушаков, фото: соцсети

Экс-мэр Риги, ныне евродепутат Нил Ушаков вынужден был обратиться в полицию в связи с последним публичным заявлением Министерством защиты среды и регионального развития.

Экс-мэр Риги Нил Ушаков просит начать уголовный процесс за умышленную ложь, которую «распространяет» министерство.

«Как вы помните, но именно из-за обвинений в растрате меня сняли с должности мэра. По прошествии полутора лет КНАБ (организация по борьбе с коррупцией -прим. «АН») процесс закрыл. Обвинения со стороны министерства оказались ложными. Но министерство, хотя его министр Пуце и ушел с позором в отставку, все равно продолжает свою войну, при этом опять использует ложь. Вы солгали о растрате в Ригас Сатиксме (транспортное предприятие, где главой был экс-мэр - прим. «АН») Сейчас чиновники министерства в грубой форме переврали текст решения суда о моем отстранении, принятое весной этого года. Трудно себе представить более глупый способ солгать, так как любой может прочитать решение суда», - заявил г-н Ушаков.

Причиной послужил комментарий министерства насчет решения Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией закрыть дело о бездействии должного лица, повлекшем тяжелые последствия.

КНАБ проверил и закрыл дело против Нила Ушакова. На это министерство ответило, что, возможно, бюро не увидело тяжелых последствий, но это не отменяет того, что в действиях Ушакова все еще видны нарушения, а Рижская дума может обратиться в суд и потребовать политика возместить убытки.

Данный комментарий, видимо, огорчил Нила Ушакова. По его мнению, он несомненно чист перед Законом.

Специально для балтийского бюро «Аргументы Недели» комментарии полковника КГБ ЛССР в отставке: «Я думаю, что это пока затишье… Процессы временно остановлены. Да, суд принял такое решение – правда. Но это не означает, что в «Ригас Сатиксме» нет проблем. Огромные же деньги «исчезли». И «разбор» еще идет. Такие «исчезнувшие» деньги имеют свойство «всплывать». Видимо, сейчас не наступил подходящий час. И все претензии правоохранительных органов к г-ну Ушакову еще не сняты. Если он не виновен, то зачем тогда «бежал» в Брюссель? Он не знал, что происходило в его ведомстве? Прекрасно знал, но делал все «чужими руками». Точно, что ничего еще не закончилось! Есть свидетели, есть дела и есть Ушаков. Всему свое время».