Валентина Матвиенко вышла из самоизоляции

15 декабря 2020, 17:09[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Спикер Совета Федерации Матвиенко вышла из самоизоляции и провела очное заседание Совета палаты.
Об этом сообщил председатель комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. Он также добавил, что завтра в очном режиме Матвиенко проведет пленарное заседание Совета Федерации.
«Период ее самоизоляции закончился», - уточнил Тимченко.
2 декабря Матвиенко ушла на самоизоляцию, так была в контакте с зараженным коронавирусом.
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