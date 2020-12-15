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Валентина Матвиенко вышла из самоизоляции

, 17:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Валентина Матвиенко вышла из самоизоляции
Валентина Матвиенко. Фото: сайт СФ

Спикер Совета Федерации Матвиенко вышла из самоизоляции и провела очное заседание Совета палаты.

Об этом сообщил председатель комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. Он также добавил, что завтра в очном режиме Матвиенко проведет пленарное заседание Совета Федерации.

«Период ее самоизоляции закончился», - уточнил Тимченко.

2 декабря Матвиенко ушла на самоизоляцию, так была в контакте с зараженным коронавирусом.

ДВа

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