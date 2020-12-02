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Валентина Матвиенко самоизолировалась после контакта с заболевшим коронавирусом COVID-19

, 11:29 [ «Аргументы Недели» ]

Валентина Матвиенко самоизолировалась после контакта с заболевшим коронавирусом COVID-19
Валентина Матвиенко, фото с сайта Совфеда

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко ушла на самоизоляцию после контакта с человеком, заболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом в среду, 2 декабря, сообщил вице-спикер Андрей Яцкин.

Яцкин  об уходе Матвиенко на самоизоляцию объявил на заседании Совета Федерации. По его словам, Валентина Ивановна Матвиенко имела контакт с лицом, подвергшимся COVID-19, в соответствии с существующими правилами находится на самоизоляции.

Яцкин добавил, что спикер продолжает работать в удалённом режиме, - передает RT.

Сегодня ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил, что у него подтвержден коронавирус.

Владимир Путин в последнее время не встречался ни с Матвиенко, ни с Кудриным. 

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