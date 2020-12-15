Перед праздниками в Абрау-Дюрсо заработает каток с видом на озеро

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15 декабря 2020, 15:58 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Центр туризма «Абрау-Дюрсо»

Каток с панорамным видом на озеро Абрау появится в одноименном посёлке перед праздниками. Он будет расположен в большом шатре Арт-парка курорта.



Также рядом с катком откроют фуд-корт и "Ледовый бар". Кроме проката коньков здесь можно будет ещё и нанять профессионального инструктора. Площадь пространства для катания составит четыреста квадратных метров. В отделе по курортам и туризму Новороссийска уточнили, что каток проработает до первого марта следующего года.



Как писали ранее "Аргументы Недели", музей "Абрау-Дюрсо" вошёл в список лучших мировых достопримечательностей. Туда также попал шоу-парк "Римская Империя" в Геленджике.