Глава Роспотребнадзора заявила о стабилизации ситуации с COVID-19 в России
15 декабря 2020, 14:56[ «Аргументы Недели» ]
Глава Роспотребнадзора Анна Попова днем во вторник, 15 декабря, заявила, что в настоящий момент на территории Российской Федерации наблюдается стабилизация ситуации с распространением коронавируса нового типа.
Попова подчеркнула, что в целом по России сейчас замечена стабилизация ежесуточного уровня регистрации случаев заражения COVID-19 – показатель составляет 18,2 на 100 тысяч населения в среднем за сутки за минувшие семь дней. Глава Роспотребнадзора добавила, что в различных субъектах РФ ситуация с коронавирусом складывается по-разному, передает RT.
Напомним, ранее сегодня глава Института Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что ситуация с распространением коронавируса нового типа в Германии является в настоящий момент беспрецедентно серьезной.
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