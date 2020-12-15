Глава Роспотребнадзора заявила о стабилизации ситуации с COVID-19 в России

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15 декабря 2020, 14:56 [ «Аргументы Недели» ]

анализ крови, Marijan Murat/dpa

Глава Роспотребнадзора Анна Попова днем во вторник, 15 декабря, заявила, что в настоящий момент на территории Российской Федерации наблюдается стабилизация ситуации с распространением коронавируса нового типа.

Попова подчеркнула, что в целом по России сейчас замечена стабилизация ежесуточного уровня регистрации случаев заражения COVID-19 – показатель составляет 18,2 на 100 тысяч населения в среднем за сутки за минувшие семь дней. Глава Роспотребнадзора добавила, что в различных субъектах РФ ситуация с коронавирусом складывается по-разному, передает RT.

Напомним, ранее сегодня глава Института Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что ситуация с распространением коронавируса нового типа в Германии является в настоящий момент беспрецедентно серьезной.