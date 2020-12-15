“Справедливая Россия” поможет хабаровчанам, обманутым клиникой “Плаза Дент"

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15 декабря 2020, 15:19 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

За скандально известную стоматологическую клинику «Плаза Дент» в Хабаровске взялась «Справедливая Россия». Руководство клиники обмануло более двухсот хабаровчан.

Ранее «Аргументы недели» писали о том, что в «Плаза Дент» клиентов записывали якобы на «бесплатный осмотр», после которого пациенты уходили с кредитами и недолеченными зубами.

- Лечение начиналось, но не доводилось до конца. Какое-то время мошенники прикрывались вводимыми ограничениями в связи с пандемией, пациентов кормили завтраками. Но после того, как это перестало действовать, руководство клиники просто исчезло. Люди остались с кредитами и незаконченными операциями, - рассказывал глава общественной организации по защите прав потребителей «Резонанс» Денис Локанцев.

Сегодня руководитель краевого отделения «СР» Игорь Глухов сделал заявление о том, что региональное представительство партии будет добиваться честного и объективного расследования в отношении глав клиники.

- «Справедливая Россия» может помочь обманутым хабаровчанам, инициировать депутатский запрос в соответствующие органы, чтобы к делу отнеслись более внимательно, - заявил Игорь Глухов.

Лидер хабаровских справедливороссов уверен, что существует возможность как возместить причиненный гражданам ущерб, таки расторгнуть заключенные кредитные договоры, поскольку услуги е были оказаны в полном объеме.

«Справедливая Россия» взяла ситуацию на контроль.