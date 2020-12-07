Мошенники-стоматологи обманули 200 хабаровчан

Аргументы Недели → Происшествия 13+

7 декабря 2020, 16:30 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Стоматологическая клиника «Плаза Дент», работавшая в Хабаровске, обманула, по меньшей мере, 200 жителей краевой столицы. Пришедших в клинику на «бесплатный осмотр» дельцы оставляли с недолеченными зубами и большими кредитами.

Работали мошенники по известной схеме: сначала завлекали звонками с предложением о бесплатной санации полости рта. Тех, кто пришел на прием, убеждали в серьезных проблемах с зубами и предлагали исправить их за небольшую плату. При этом медики тут же были готовы предложить оформление кредита тем, у кого не было на руках нужной суммы.

- Далее, к сожалению, все шло по одному сценарию: лечение начиналось, но не доводилось до конца. Какое-то время мошенники прикрывались вводимыми ограничениями в связи с пандемией, пациентов кормили завтраками. Но после того, как это перестало действовать, руководство клиники просто исчезло. Люди остались с кредитами и незаконченными операциями, - приводят местные СМИ слова председателя общественной организации по защите прав потребителей «Резонанс» Дениса Локанцева.

Теперь пострадавшие от рук недобросовестных дантистов объединились и действуют сообща, создав в мессенджерах группы. Правозащитники готовы отстаивать права обманутых хабаровчан в суде.