Режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлили в Алтайском крае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко продлил режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет до 6 февраля. Об этом заявили днем во вторник, 15 декабря, в региональном правительстве.
Уточняется, что в соответствии с указом губернатора Алтайского края гражданам старшего поколения предписывается находиться дома до 6 февраля 2021 года в целях снижения риска заражения коронавирусом нового типа.
Кроме того, согласно документу, в краевых учреждениях здравоохранения будет возобновлено оказание плановой медицинской помощи. Власти отменят введенные ранее ограничения на проведение профилактических медосмотров, а также диспансеризации.
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