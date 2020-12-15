Режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлили в Алтайском крае

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15 декабря 2020, 14:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Официальный сайт Алтайского края

руки пожилой женщины, pixabay.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко продлил режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет до 6 февраля. Об этом заявили днем во вторник, 15 декабря, в региональном правительстве.

Уточняется, что в соответствии с указом губернатора Алтайского края гражданам старшего поколения предписывается находиться дома до 6 февраля 2021 года в целях снижения риска заражения коронавирусом нового типа.

Кроме того, согласно документу, в краевых учреждениях здравоохранения будет возобновлено оказание плановой медицинской помощи. Власти отменят введенные ранее ограничения на проведение профилактических медосмотров, а также диспансеризации.