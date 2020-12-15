Мурашко заявил, что чаще всего матери не заражают COVID-19 своих детей
15 декабря 2020, 13:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко во вторник, 15 декабря, заявил, что дети, которые рождаются от зараженных коронавирусом матерей, как правило, не имеют вышеуказанного заболевания.
Михаил Мурашко в рамках проекте института уполномоченных по правам ребенка "Лично-детям" заметил, что вертикальной передачи коронавирусной инфекции не происходит. По словам главы Министерства здравоохранения, природа чаще всего защищает ребенка.
Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России в настоящий момент разрабатывают средства защиты от коронавирусной инфекции для детей и беременных женщин.
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