Мурашко заявил, что чаще всего матери не заражают COVID-19 своих детей

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15 декабря 2020, 13:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, Russian Government/via Globallookpress.com

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко во вторник, 15 декабря, заявил, что дети, которые рождаются от зараженных коронавирусом матерей, как правило, не имеют вышеуказанного заболевания.

Михаил Мурашко в рамках проекте института уполномоченных по правам ребенка "Лично-детям" заметил, что вертикальной передачи коронавирусной инфекции не происходит. По словам главы Министерства здравоохранения, природа чаще всего защищает ребенка.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России в настоящий момент разрабатывают средства защиты от коронавирусной инфекции для детей и беременных женщин.