«Хорошо, хоть отрицательные», жители Тюмени получили результаты тестов на коронавирус, которые они не сдавали

Аргументы Недели → Общество 13+

15 декабря 2020, 12:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: из открытых источников

«Ваш результат теста на коронавирус отрицательный», услышали многие жители Тобольска Тюменской области приятную новость по телефону. Беда только в том, что никакого анализа они вовсе не сдавали.

Об этом пользователи сети написали в паблике «Типичный Тобольск» и сообщили, что это не первый случай, когда «власти накручивают статистику». Во-первых, еженедельно областной Роспотребнадзор отчитывается о том, что Тюменская область входит в число регионов-лидеров по количеству сданных тестов. А во-вторых, автор сообщения Нурия Усенкова, вспомнила, как некоторое время назад тоже через портал госуслуг узнала, что проходила диспансеризацию. Хотя на самом деле, в медицинское учреждение даже не обращалась.

«В поликлинике это норма. Услуги левые пишут, потом деньги получают», «Это называется „мертвые души“, для статистики», «За каждого больного больнице поступают деньги, грех не приписать N-ое количество», «Хорошо хоть отрицательный результат приписали, а если бы положительный – то в больницу упекли», — комментируют ситуацию подписчики сообщества.