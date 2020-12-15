Американский режиссер Оливер Стоун привился российской вакциной против коронавируса COVID-19

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15 декабря 2020, 07:57 [ «Аргументы Недели» ]

Оливер Стоун, Alexander Chernykh, globallookpress.com

Американский режиссер-документалист Оливер Стоун несколько дней назад сделал прививку российской вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V» COVID-19.

По словам Стоуна, он слышал много положительных откликов о российской вакцине. По его мнению, российский препарат «Спутник V» может быть полезен, поэтому решил привиться.

Режиссер поделился в интервью «Первому каналу», что пока прошел только первый этап вакцинации. Через некоторое время он вернется в Россию на второй этап вакцинации.

Стоун также выразил недоумение, почему западные страны игнорируют российскую вакцину против коронавирусной инфекции COVID-19.