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Американский режиссер Оливер Стоун привился российской вакциной против коронавируса COVID-19

, 07:57 [ «Аргументы Недели» ]

Американский режиссер Оливер Стоун привился российской вакциной против коронавируса COVID-19
Оливер Стоун, Alexander Chernykh, globallookpress.com

Американский режиссер-документалист Оливер Стоун несколько дней назад сделал прививку российской вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V» COVID-19.

По словам Стоуна, он слышал много положительных откликов о российской вакцине. По его мнению, российский препарат «Спутник V» может быть полезен, поэтому решил привиться.

Режиссер поделился в интервью «Первому каналу», что пока прошел только первый этап вакцинации. Через некоторое время он вернется в Россию на второй этап вакцинации.

Стоун также выразил недоумение, почему западные страны игнорируют российскую вакцину против коронавирусной инфекции COVID-19.

ИЧ

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