Эффективность вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции COVID-19 была подтверждена на уровне 91,4%

Эффективность российской вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции COVID-19 была подтверждена на уровне 91,4% в результате анализа данных в заключительной контрольной точке клинических исследований.
Информация об эффективности вакцины, зарегистрированной первой в мире, размещена в заявлении РФПИ, - передает RT.
Расчёт эффективности проводили на основе данных по 22 714 добровольцам, которые получили первую и вторую инъекцию вакцины или плацебо, на основании анализа данных в заключительной контрольной точке после 21 дня с момента получения ими первого компонента вакцины.
В РФПИ заявили, что достижение заключительной репрезентативной контрольной точки позволяет доказать эффективность вакцины на уровне выше 90% на 78 подтверждённых случаях заболевания среди добровольцев.
Эффективность вакцины «Спутник V» против тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией составила 100%.
Вакцина доставлена во все регионы РФ.