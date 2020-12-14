Эффективность вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции COVID-19 была подтверждена на уровне 91,4%

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14 декабря 2020, 16:41 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

Эффективность российской вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции COVID-19 была подтверждена на уровне 91,4% в результате анализа данных в заключительной контрольной точке клинических исследований.

Информация об эффективности вакцины, зарегистрированной первой в мире, размещена в заявлении РФПИ, - передает RT.

Расчёт эффективности проводили на основе данных по 22 714 добровольцам, которые получили первую и вторую инъекцию вакцины или плацебо, на основании анализа данных в заключительной контрольной точке после 21 дня с момента получения ими первого компонента вакцины.

В РФПИ заявили, что достижение заключительной репрезентативной контрольной точки позволяет доказать эффективность вакцины на уровне выше 90% на 78 подтверждённых случаях заболевания среди добровольцев.

Эффективность вакцины «Спутник V» против тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией составила 100%.

Вакцина доставлена во все регионы РФ.