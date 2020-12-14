60 российских розничных сетей готовы подписать ценовое соглашение

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14 декабря 2020, 22:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Почти 60 федеральных и региональных розничных сетей России готовы к подписанию соглашений о стабилизации цен на продукты. Об этом заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

Он отметил, что будет подписано соглашение между ритейлерами и масложировым и сахарным союзами, «с тем, чтобы взять цены под контроль».

Евтухов отметил, что будет установлена цена отпускная на сахар от производителя - 36 рублей за килограмм, и в рознице она должна быть не более 46 рублей.

«То же самое - с подсолнечным маслом: 95 рублей - отпускная цена, 110 рублей - максимальная цена в рознице», - сказал заместитель министра.

Ранее сообщалось, что первый зампред правительства России Андрей Белоусов поручил ежедневно мониторить цены на продукты.